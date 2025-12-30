Genoa, troppi regali alla Roma. Il Secolo XIX: "L'omaggio dell'Olimpico a De Rossi"

In occasione della prima pagina di oggi, Il Secolo XIX dedicata uno spazio alla tematica calcistica. Focus in particolare sulla partita di ieri, che ha coinvolto una delle due squadre genovesi: "Genoa, troppi regali alla Roma. L'omaggio dell'Olimpico a De Rossi". Rossoblu sconfitti per 3-1, non basta la rete di Ekhator.

De Rossi sul suo ritorno a Roma: "Questa era la prima volta che ritornavo da avversario, io l'ho vissuta in maniera normale: qualche momento toccante in settimana c'è stato. Ho letto che qualcuno ha scritto che si ricorderà sempre di quando non potrò proteggerli: mi ha fatto effetto. Sempre bello rivedere tanta gente che mi ha visto vivere qui dentro, è stata la prima volta che torno: le prossime spero che se ne parli di meno e, non vi arrabbiate, ma con un risultato diverso".