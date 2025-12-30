Il Tempo sulla Roma: "Soulé, Kone e Ferguson: i giallorossi travolgono Il Genoa"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su Il Tempo, con il seguente titolo: "Soulé, Kone e Ferguson: i giallorossi travolgono Il Genoa". La Roma chiude nel migliore dei modi un 2025 da incorniciare, battendo per 3-1 l'ex De Rossi e confermandosi in piena corsa per le prime posizioni della classifica.

Gasperini, a fine gara, traccia un bilancio sull'annata: "Mi viene in mente come mi hanno accolto e seguito i calciatori: li ringrazio, era la base. Senza la convinzione dei calciatori, non vai avanti. Sono stati straordinari. La classifica, ogni anno è diversa: abbiamo iniziato a giocare, abbiamo vinto o perso. Abbiamo vinto tante partite, ne abbiamo perse abbastanza e potevamo perderne di meno. La squadra ha convinzioni più forti, il problema è stato il realizzare, anche se ultimamente stiamo facendo meglio. Il focus è diventare più prolifici: le nostre rivali sono molto attrezzate soprattutto in attacco. Questo aumenta il merito dei ragazzi, la gente li apprezza e questo ci fa stare in alto".