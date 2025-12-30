Soulé, Koné e Feguson stendono il Genoa. Il Romanista apre: "Tris di cuori"

La Roma vince e convince, batte 3-1 il Genoa con le reti di Soulé, Koné e Ferguson e completa il sorpasso sulla Juventus, tornando al quarto posto in classifica: "Tris di cuori", titola oggi Il Romanista in prima pagina. "Davanti a un Olimpico stracolmo, dominiamo e chiudiamo la sfida già nel primo tempo grazie a Soulé, Koné e Ferguson. Alla fine l'abbraccio tra la Sud e De Rossi, istantanea di un amore infinito", scrive ancora il giornale a tinte giallorosse.

"Questa sera (ieri sera, ndr) dobbiamo essere contenti, sono tre punti importanti che ci riportano al quarto posto a 33 punti - ha detto ieri Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa post gara -. La classifica si è un po' spaccata, abbiamo un buon vantaggio con quelle dietro Bologna e Como. Da Domani sarà emozionante il ritorno a Bergamo, ho vissuto qualcosa di straordinario, rivedere gente che mi ha voluto bene... Ma sono contento, qui sto bene, mi hanno colto tutti bene. Sarà una gara importante, ma il ritorno è piacevole".