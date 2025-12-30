Atalanta, segnali positivi nonostante il ko. L'Eco di Bergamo: "Ma Lookman manca"

Questa mattina, in prima pagina su L'Eco di Bergamo, si trova tra gli altri il seguente titolo: "Segnali positivi nonostante il ko, ma Lookman manca". L'Atalanta, battuta in casa dall'Inter, ha fornito una buona prova ma si è sentita la mancanza sotto porta del suo bomber.

L'analisi di Palladino dopo la sconfitta di domenica sera: "L'Inter è una squadra che ti mette in difficoltà perché hanno tanti giocatori di gamba. Nel primo tempo siamo stati un po' passivi: dovevamo gestire meglio la palla. Nel secondo tempo siamo migliorati, ma il goal subito è stato un rammarico perché è arrivato in un momento in cui la gara era equilibrata. Abbiamo messo dentro anche altri attaccanti per cercare di pareggiare. Errare è umano, devi accettare che vada così e poi si avanti cercando di crescere il prima possibile".