Napoli fermato dal Copenaghen, Il Mattino titola oggi: "Tormento Champions"

Questa mattina, come spesso accade, Il Mattino ha riservato uno spazio considerevole in prima pagina alle vicende del Napoli. Il titolo è il seguente: "Tormento Champions". La formazione azzurra si fa rimontare in Champions dal Copenaghen in dieci (1-1). A 90 minuti dalla fine della League Phase, i playoff sono più lontani.

Conte nel post partita: "Potremmo avere mille attenuanti, sul discorso infortuni, sulla stanchezza... ma oggi non possiamo utilizzarle. Perché per come si era messa la partita, dominata nel primo tempo in 11 contro 11, espulsione da parte loro, vantaggio. Cioè, c'erano tutte le situazioni favorevoli per vincerla, purtroppo bisogna chiedersi cosa è mancato".