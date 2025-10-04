Napoli-Genoa, La Repubblica (ed. Napoli): "Ecco Di Lorenzo e Meret ipotesi Neres titolare"
Il Napoli si prepara alla sfida di domenica contro il Genoa. La formazione partenopea vuole rimediare subito alla sconfitta di San Siro contro il Milan. Il tecnico Antonio Conte potrebbe cambiare qualcosa negli elementi con alcuni rientri e alcune novità. Questo il titolo nelle pagine sportive dell'edizione napoletana de La Repubblica: "Napoli, contro il Genoa ecco Di Lorenzo e Meret ipotesi Neres titolare".
