Napoli, parte la missione Juve. Il Mattino in prima pagina: "Torna Lukaku, Neres ko"

Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola in prima pagina dedica ampio spazio allo sport e al Napoli, che dopo le fatiche di Champions League è pronto a riprendere il proprio percorso in campionato. Gli azzurri infatti domenica alle 18 saranno di scena nel big match contro la Juventus, che ospiterà gli azzurri all'Allianz Stadium in una sfida delicatissima. La buona notizia riguarda proprio Romelu Lukaku, tornato finalmente a disposizione del tecnico Antonio Conte.

Il belga non ha chiaramente i novanta minuti nelle gambe ma potrà dare una mano nel corso del match, interrompendo quindi il digiuno di presenze causato dall'infortunio. Situazione nettamente diversa per Neres, alle prese con un problema alla caviglia sinistra. Il brasiliano non sarà a disposizione per la sfida di Torino e per lui si teme anche un lungo stop, che potrebbe aggiungersi a quelli già incassati dal Napoli in questa stagione.

Il peso dell'attacco in ogni caso ricadrà ancora su Rasmus Hojlund, supportato da Elmas e Vergara proprio come avvenuto contro il Copenaghen in Champions League. A centrocampo confermati McTominay e Lobotka, con Spinazzola e Di Lorenzo a presidiare le corsie. Davanti a Milinkovic-Savic poi agirà Buongiorno, con Juan Jesus e Beukema a completare il reparto. Il Napoli quindi, dopo il successo ottenuto all'andata, cerca un altro risultato positivo contro la Juve.