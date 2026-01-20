Nerazzurri impegnati con l'Arsenal, il Corriere dello Sport: "L'Inter gioca all'otto"

"L'Inter gioca all'otto": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Maratona Champions: Lautaro e Thuram sfidano l'Arsenal, in palio gli ottavi. Chivu affronta Arteta (ore 21): "Noi pronti per il top". Napoli, Conte contro i gufi. Antonio nel gelo di Copenaghen: "Infortuni? Arriva tanta negatività da altre parti". Lukaku torna e va in panchina.

Si parla anche di mercato, con il seguente titolo: "Scatto Juve: Mateta". Pressing sul Crystal Palace: attesa per la risposta. Il centravanti francese ha realizzato 8 gol in 22 partite di Premier. Ha un accordo con il club bianconero: pronto un contratto fino al 2029. L'alternativa è En-Nesyri del Fenerbahce.