Nerazzurri impegnati con l'Arsenal, il Corriere dello Sport: "L'Inter gioca all'otto"
TUTTO mercato WEB
"L'Inter gioca all'otto": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Maratona Champions: Lautaro e Thuram sfidano l'Arsenal, in palio gli ottavi. Chivu affronta Arteta (ore 21): "Noi pronti per il top". Napoli, Conte contro i gufi. Antonio nel gelo di Copenaghen: "Infortuni? Arriva tanta negatività da altre parti". Lukaku torna e va in panchina.
Si parla anche di mercato, con il seguente titolo: "Scatto Juve: Mateta". Pressing sul Crystal Palace: attesa per la risposta. Il centravanti francese ha realizzato 8 gol in 22 partite di Premier. Ha un accordo con il club bianconero: pronto un contratto fino al 2029. L'alternativa è En-Nesyri del Fenerbahce.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Raimondo De Magistris Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
Le più lette
1 Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Inter, Chivu: "Arsenal al top in Europa insieme al Bayern. Saremo la miglior versione di noi stessi"
Lucca in Premier League, scambio Fiorentina-Bologna: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile