Occasione Milan. La Gazzetta dello Sport in apertura: "Una fame da Diavolo"

"Una fame da Diavolo". Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul Milan e sul nuovo turno di campionato che scatterà questa sera. I rossoneri infatti apriranno l'ottavo turno a San Siro, dove ospiteranno il Pisa con l'occasione di poter allungare in testa alla classifica. La formazione di Max Allegri infatti in caso di successo potrebbe andare a +4 rispetto a Inter, Napoli e Roma, lanciando un altro segnale importante in questo avvio di stagione.

In prima pagina però c'è spazio anche per il big match tra Napoli e Inter, che domani pomeriggio si affronteranno al Maradona. Da un lato ci sarà la rabbia degli azzurri, feriti dalla sconfitta subita in Champions contro il PSV Eindhoven. Dall'altra invece ci sarà la calma dei nerazzurri, che puntano con forza alla quinta vittoria di fila in campionato ma che sarebbe anche l'ottava considerando pure la Champions League.

EUROPA - In risalto anche le coppe europee, che ieri sera hanno regalato il primo successo del Bologna in Europa League. I rossoblu sono passati per 1-2 in casa della Steaua Bucarest, a differenza della Roma che nella stessa competizione è stata sconfitta a sorpresa per 1-2 dal Viktoria Plzen. Sorride invece la Fiorentina, che con uno 0-3 ha dilagato in casa del Rapid Vienna nel secondo turno di Conference League.