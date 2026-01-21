Oggi Juve e Atalanta, Corriere della Sera senza pietà: "Inter e Napoli male in Champions"

Non è andata bene alle italiane la serata di gala europea ieri sera. Cristian Chivu e i nerazzurri hanno avuto la forza di riprendere momentaneamente l'Arsenal a San Siro con il gioiello di Sucic, ma la doppietta di Gabriel Jesus e il tris di Gyokeres in chiusura hanno gelato San Siro 3-1. Ora i discorsi per l'accesso diretto agli ottavi tra le prime otto della classifica unica si fa ostico. Quanto agli azzurri di Conte, invece, remuntada completata dal Copenaghen che sotto di un gol e di un uomo (in 10 contro 11) hanno acciuffato l'1-1 con Larsson. E i playoff scottano. "Inter e Napoli male in Champions", il sunto in taglio alto e in prima pagina del Corriere della Sera, in edicola oggi.

Chivu in conferenza stampa post-partita ha commentato: "Fuori dalle prime otto? Non sono mai preoccupato sapevamo che non sarebbe stato facile il percorso. Mi prendo la crescita nell'intensità del gioco e il coraggio. Aspettiamo le partite di domani ma saremo pronti nel caso ai playoff".

Conte ha giudicato la prestazione del Napoli in conferenza stampa post-partita: "Potremmo avere mille attenuanti, sul discorso infortuni, sulla stanchezza... ma oggi non possiamo utilizzarle. Perché per come si era messa la partita, dominata nel primo tempo in 11 contro 11, espulsione da parte loro, vantaggio. Cioè, c'erano tutte le situazioni favorevoli per vincerla, purtroppo bisogna chiedersi cosa è mancato. Nel secondo tempo l'obiettivo era rientrare, cercare di fare il secondo ed eventualmente il terzo gol, ho quel minimo di esperienza calcistica di sapere che quando il risultato in bilico anche un angolo, una punizione, un'entrata in area, ti possono creare delle problematiche. Il secondo tempo non è stato, ci deve far male, era una partita importante e sapevamo che vincendo saremmo entrati nei play-off. Invece l'abbiamo buttata. Le attenuanti non reggono, quando stai vincendo in 10 contro 11 e sei in dominio, significa che sei mancato in qualcosa. Questo dispiace".