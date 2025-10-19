Oggi sfida al Milan e Kean non è al 100% ma il Corriere Fiorentino annuncia: "Spinge per giocare"
Si avvicina la sfida che questa sera vedrà coinvolta la Fiorentina sul campo del Milan, match in programma a San Siro alle 20:45. Si tratta della prima nel suo vecchio stadio per Stefano Pioli, che cercherà la prima vittoria in stagione alla sua 500ª panchina in carriera.
Contro un Milan falcidiato dagli infortuni, il tecnico viola recupera Moise Kean, che potrebbe partire titolare e affiancare Gudmundsson in attacco. La Fiorentina dovrà anche sfatare il tabù Meazza, stadio nel quale non vince dal 2019. Inoltre Pioli ha trionfato solo 2 volte nei 23 incroci con Allegri.
Editoriale di Luca Calamai E' un'Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
Nel giorno del forfait del sostituto di Lukaku il protagonista è Simeone. Corsi e ricorsi di mercato
