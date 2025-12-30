Parla Pjanic, Tuttosport in prima pagina: "Con Yildiz e... Tonali Juve boom"
In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport propone un'intervista esclusiva a Pjanic riassunta con questo titolo: "Con Yildiz e... Tonali Juve boom". Il bosniaco, che ha da poco annunciato il ritiro, dichiara: "Nella rimonta bianconera c'è tutto Spalletti. Scudetto? Si può".
Spazio anche all'altra metà della città, con questo titolo: "Coppola per il Toro, Nantes su Aboukhlal". Il centrale ex Verona può lasciare il Brighton e in granata ritroverebbe Baroni. Già scaricato, invece, l'esterno offensivo.
