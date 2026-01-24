Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pazza Inter, Gazzetta di Parma titola: "Va sotto col Pisa, rimonta e vince 6-2"

Pazza Inter, Gazzetta di Parma titola: "Va sotto col Pisa, rimonta e vince 6-2"
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 08:38Rassegna stampa
Yvonne Alessandro

Sono stati 23 minuti di assoluta follia a San Siro ieri sera, quando i nerazzurri - attutale capolista della Serie A - sono finiti in svantaggio di due reti a zero contro il Pisa nel segno di Moreo. Dopodiché la mossa di Chivu, che ha inserito Dimarco al 34', ha letteralmente cambiato faccia alla partita: Zielinski ha riaperto i giochi e accorciato il divario, Lautaro portato il momentaneo pareggio e Pio Esposito messo la freccia. Poi l'onda anomala nerazzurra si è infranta addosso alla banda di Gilardino. "Pazza Inter: va sotto col Pisa, rimonta e poi vince 6-2", il titolo riassuntivo di spalla a destra e in prima pagina della Gazzetta di Parma.

Francesco Pio Esposito, che ha messo la freccia per primo nel confronto serale del Meazza, ha commentato così il match al termine: "Per un ragazzo che ha fatto tutto il settore giovanile, quando indossa questa maglia, è il minimo dare tutto per onorarla. Non era semplice stasera, ma non sempre vai in vantaggio. La reazione che abbiamo avuto è stata tanta roba. Credo di essere una persona abbastanza generosa. Ringrazio Quagliarella per i complimenti, ho scattato una foto con lui e siamo entrambi stabiesi".

Questa invece l'analisi di Cristian Chivu: "Una partita dura 100 minuti e si può ribaltare, l'approccio non è stato male: ci siamo fatti gol da soli su una ripartenza, ma la colpa è mia perché a volte metto in difficoltà Sommer. Poi abbiamo preso gol su palla inattiva, il Pisa ha giocatori di struttura e hanno battuto molto bene quel calcio d'angolo, dopo abbiamo tirato fuori l'orgoglio e siamo riusciti a ribaltarla prima dell'intervallo".

