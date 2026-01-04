Pellegrino fa felice Cuesta con un gran gol. La Gazzetta di Parma: "Punto importante"

E' terminato in pareggio il derby emiliano tra Sassuolo e Parma, gara giocata ieri alle 15:00 e valida per la 18^ giornata di Serie A.

Al Mapei Stadium succede tutto nel primo tempo: prima l'incornata di Kristian Thorstvedt ha aperto il match, poi il gran sinistro dal limite dell'area di Mateo Pellegrino ha permesso ai suoi di pareggiare. Con questo punto, i neroverdi staccano l'Udinese e si portano al decimo posto ad un solo punto dalla Lazio. Il Parma, invece, allunga momentaneamente a sei punti la distanza dalla zona retrocessione.

L'analisi di Cuesta al termine del match: "Secondo me ci sono stati dei momenti diversi nella gara, diverse partite nella partita. Nel primo tempo abbiamo avuto più possesso ma quando non riuscivamo a finire la giocata potevamo soffrire in ripartenza e non siamo riusciti a gestire meglio quei momenti. A inizio ripresa siamo stati bassi nei primi 20 minuti ma loro non sono riusciti a creare occasioni, invece negli ultimi 25 minuti abbiamo gestito meglio il pallone e abbiamo avuto situazioni che ci potevano portare alla vittoria. La partita è stata equilibrata ma abbiamo avuto situazioni per vincerla. Ci prendiamo il punto, ora pensiamo all'Inter".