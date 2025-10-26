"Pronti al derby": il Corriere Fiorentino in prima pagina su Fiorentina-Bologna
"Pronti al derby. I viola oggi ospitano il Bologna: Kean torna al centro dell'attacco": così in prima pagina il Corriere Fiorentino descrive la partita che la Fiorentina di Stefano Pioli sarà chiamata ad affrontare oggi al Franchi, alle 18.
I viola sono chiamati a riscattarsi anche in campionato dopo la vittoria in Conference League contro il Rapid Vienna: in Serie A la vittoria manca dall'ultima giornata dello scorso campionato, contro l'Udinese.
