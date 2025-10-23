Rimpianti in casa del Real Madrid. Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Juve viva"

"Juve viva". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sui bianconeri e sulla sconfitta subita in Champions contro il Real Madrid. La Juve è stata battuta di misura dai blancos, passati con un gol siglato nella ripresa da Bellingham. I bianconeri però hanno avuto diverse chance con Vlahovic e Openda, dovendosi misurare anche con una super serata del portiere madrileno Courtois. E adesso la classifica parla di una Juventus al venticinquesimo posto e con soli due punti all'attivo.

EUROPA E CONFERNCE LEAGUE - In primo piano spazio dedicato anche alle altre tre italiane, che questa sera scenderanno in campo in Europa e Conference League. Alle 18:45 il Bologna di Vincenzo Italiano farà visita alla Steaua Bucarest e in contemporanea la Fiorentina sarà ospite del Rapid Vienna in un nuovo match di Conference. Alle 21:00 quindi spazio alla Roma, che ospiterà il Viktoria Plzen all'Olimpico.

NAPOLI - In prima pagina c'è spazio anche per il Napoli, scosso dopo il 6-2 subito in Champions League contro il PSV Eindhoven. Una mazzata per gli azzurri di Antonio Conte, che ora si interroga sulle ragioni del ko ed è pronto a rifarsi nel prossimo match di campionato. Una sfida non semplice per il Napoli, che sabato alle 18:00 ospiterà l'Inter al Maradona.