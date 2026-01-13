Robinio Vaz chiuso, Malen quasi. Il Romanista in prima pagina: "Coppia Italia"

La Roma al momento è divisa in due. C'è chi, lato dirigenziale, è completamente focalizzato sul brevilineo mercato invernale per portare a termine le richieste di Gasperini e chi, invece, lato sportivo non può fare a meno di pensare all'incrocio di questa sera contro il Torino. "Coppia Italia", il gioco di parole consueto de Il Romanista.

Robinio Vaz è diretto alla Roma. Il gioiello diciottenne dell'Olympique Marsiglia è atteso già a partire dalla giornata di oggi nella Capitale, trasformandosi così nel nuovo colpo di mercato per l'attacco di Gasperini. Dopo giorni di contatti continui e trattative serrate, i due club hanno trovato l’intesa definitiva. Il giocatore sta lavorando con i capitolini per un contratto di 4 stagioni e mezzo.

Dopo aver sondato profili come Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori, la dirigenza giallorossa ha virato con decisione sul francese e sembra intenzionata a completare il reparto offensivo anche con l'innesto di Donyell Malen dell'Aston Villa. Il ds Massara ha avanzato l'ipotesi di ingaggio in prestito, non resta che capire la posizione del centravanti olandese a proposito del trasferimento in Italia e in Serie A. Così come l'abbandono della Premier League.