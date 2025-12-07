Roma oggi in trasferta a Cagliari, Il Romanista in prima pagina: "L'isola che c'è"

"L'isola che c'è": questo è il titolo scelto come il principale per la prima pagina di oggi da Il Romanista. All'Unipol Domus, con il settore ospiti più piccolo d'Italia pieno di romanisti, la squadra di Gasperini con qualche emergenza è chiamata a ripartire e riprendere il cammino di alta classifica. Il gruppo deve dimostrare forza da highlander e capacità di seguire il suo tecnico.

Novità dal campo, sintetizzate tramite un altro titolo proposto dal quotidiano per la prima pagina: "Tocca a Baldanzi". Wesley out, El Aynaoui e Kone non sono al meglio. L'ex Empoli, fino a qualche settimana fa tra i possibili partenti a gennaio, è chiamato a fare la differenza.