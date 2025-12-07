Roma oggi in trasferta a Cagliari, Il Romanista in prima pagina: "L'isola che c'è"
TUTTO mercato WEB
"L'isola che c'è": questo è il titolo scelto come il principale per la prima pagina di oggi da Il Romanista. All'Unipol Domus, con il settore ospiti più piccolo d'Italia pieno di romanisti, la squadra di Gasperini con qualche emergenza è chiamata a ripartire e riprendere il cammino di alta classifica. Il gruppo deve dimostrare forza da highlander e capacità di seguire il suo tecnico.
Novità dal campo, sintetizzate tramite un altro titolo proposto dal quotidiano per la prima pagina: "Tocca a Baldanzi". Wesley out, El Aynaoui e Kone non sono al meglio. L'ex Empoli, fino a qualche settimana fa tra i possibili partenti a gennaio, è chiamato a fare la differenza.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Le più lette
4 Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Berardi 'veglia' sul Sassuolo ma contro la Fiorentina brillano Volpato e Muharemovic. Ed è già mercato
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile