Roma per difendere il primato, Il Romanista titola così stamattina: "CremOra"
"CremOra": questo è il titolo scelto da Il Romanista, come il principale della prima pagina di oggi. Riparte il campionato e la Roma è chiamata a difendere il suo primato in trasferta contro la Cremonese. Per Gasperini è lecito sognare: lo sanno bene i 5000 romanisti che saranno sugli spalti.
Per quanto riguarda le scelte del tecnico per affrontare la formazione di Nicola, ecco un altro titolo: "Baldanzi coi lupi". Il trequartista ex Empoli dovrebbe agire da falso nove, a sinistra invece c'è Tsimikas.
Editoriale di Luca Calamai Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia 0ora c'é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
