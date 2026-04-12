Sabato ok per i granata, Repubblica (ed. Torino): "Verona ko, Toro quasi salvo"

"Verona ko, Toro quasi salvo": con questo titolo, l'edizione torinese di Repubblica ha parlato oggi in prima pagina della vittoria ottenuta ieri dal Torino per 2-1 in casa contro l'Hellas. Decisive le reti di Simeone e Casadei. Prosegue l'ottimo momento del club di Cairo da quando è allenato da D'Aversa, che a fine gara dice: "Qui per restare".

Altre dichiarazioni post partita del mister: "La salvezza non è matematica, ma sapevamo che con una vittoria avremmo messo da parte il primo obiettivo. Ai ragazzi l'ho già detto, in passato non si erano espressi così e loro sanno perché. E' solo merito loro se sono usciti da una situazione non semplice. Ora serve l'orgoglio di fare il meglio possibile, ci godiamo questo obiettivo raggiunto e lavoreremo con più entusiasmo e serenità".