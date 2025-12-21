Sconfitta 2-1 la Roma allo Stadium, La Repubblica in taglio alto: "La Juve non si ferma"
TUTTO mercato WEB
"La Juve non si ferma, sconfitta la Roma". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de La Repubblica. Tre punti importanti per la formazione di Luciano Spalletti che ha superato i giallorossi di Gasperini all'Allianz Stadium. Alla rete di Conceiçao ha fatto seguito quella di Openda prima del gol che ha accorciato le distanze di Baldanzi per il 2-1 finale.
Articoli correlati
Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Altre notizie Rassegna stampa
Ieri in campo la Serie B. Il Corriere del Veneto: "Il Venezia non si ferma più. Buon pari del Padova"
Editoriale di Luca Calamai Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Le più lette
1 Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Ora in radio
Primo piano
Italiano si gioca la Supercoppa contro Conte: "Tra i migliori al mondo, fonte d'ispirazione per tanti"
Serie A
Cagliari, Kilicsoy al primo gol in Serie A: "L'ho già rivisto varie volte, oggi ero molto emozionato"
Coppa d'Africa al via, Berrettini: "Senegal tra le grandi favorite. Tanto seguito e tanta pressione"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile