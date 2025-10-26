"Senz'anima. Quarto pareggio di fila": il Corriere della Sera (Bergamo) sull'Atalanta

"Atalanta, a Cremona 1-1. Carnesecchi durissimo": così il Corriere della Sera, edizione Bergamo, in merito al pareggio dei nerazzurri di Juric di ieri allo stadio Zini, contro la Cremonese di Nicola e Vardy. Poi si legge: "Quarto pareggio di fila. Senz'anima".

Il quotidiano poi scrive: "Quarto pareggio di fila per l’Atalanta. E meno male, perché stavolta, anche di fronte a una partita dominata e le consuete tante occasioni sprecate, i nerazzurri a Cremona sono finiti sotto con un gol di Vardy nella ripresa. C’è voluto un tiro incrociato di Brescianini da fuori area per raddrizzare il risultato. Carnesecchi amaro: "Chi è stanco lo dica. In campo dobbiamo darci tutti una bella svegliata". E sempre di più si pone il problema di una squadra che produce ma non riesce a concretizzare".