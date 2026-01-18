Spalletti domina ma a vincere è Pisacane. Il Corriere di Torino: "Il Cagliari affonda la Juve"

Dopo un mese e mezzo di risultati positivi, caratterizzati da sei vittorie e un pareggio, la Juventus conosce nuovamente la sconfitta al termine di una partita clamorosa disputata alla Domus Arena. Un match in cui i bianconeri hanno a lungo imposto il proprio gioco, salvo poi essere beffati nel finale dalla rete decisiva di Mazzitelli.

Un dato rende ancora più incredibile l’esito dell’incontro: dal 2004 non si registrava una sconfitta per una squadra capace di mantenere il 78% del possesso palla. La Juventus, infatti, ha prodotto una mole impressionante di gioco, calciando ben 20 volte verso la porta difesa da Caprile e conquistando 18 calci d’angolo, ma alla fine, nonostante la netta supremazia, a festeggiare sono stati gli avversari.

Oggi, invece, in campo il Torino. Alle 18:00 la formazione allenata da Marco Baroni scenderà sul terreno di gioco dell’Olimpico per affrontare la Roma, gara valida per la 21ª giornata del campionato di Serie A.