Stasera il derby Inter-Milan, QS in prima pagina: "Vale un pezzo di scudetto"
"Vale un pezzo di scudetto": QS sceglie queste parole per titolare questa mattina la prima pagina, riferendosi a Inter-Milan. Alle 20.45 ecco la stracittadina milanese, tra blasone e sogni di gloria. Il quasi esordiente Chivu - al primo derby da allenatore - sfida l'esperto Allegri.
Si parla di Serie A anche nel resto del quotidiano, per esempio con il seguente titolo: "Juve a metà: Kostic chiama, Mandragora risponde". Un altro pareggio per Spalletti, dopo quelli ottenuti contro Sporting e Torino.
