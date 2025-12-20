Stasera Juventus-Roma allo Stadium, Il Romanista in apertura: "Fatece largo"
"Fatece largo" scrive Il Romanista in apertura quest'oggi in vista del big match tra Juventus e Roma in programma questa sera alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino. La Roma sfida la rivale di sempre, guidata dall'ex Luciano Spalletti, ma i giallorossi si presentano all'appuntamento forti di un consistente vantaggio in classifica e di un'accresciuta consapevolezza nei propri mezzi.
Da quando la Juventus ha inaugurato il nuovo impianto, la trasferta in Piemonte si è rivelata un vero incubo per i capitolini. I numeri parlano chiaro: una sola vittoria in quasi 14 anni, in 16 partite complessive, con appena due pareggi e ben 13 sconfitte.
