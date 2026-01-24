Subito Cheddira. Nuovo Quotidiano di Puglia: "Svolta per il Lecce. La carica di Di Fra"

"Subito Cheddira. Svolta per il Lecce. La carica di Di Fra: 'Con la Lazio voglia di vincere'" scrive il Nuovo Quotidiano di Puglia in prima pagina quest'oggi. Contro una Lazio in crisi e non particolarmente serena, con i tifosi sul piede di guerra contro Lotito, e con Sarri scontento del mercato, il Lecce sogna l'impresa.

E Di Fra potrebbe lanciare dal 1' minuto il nuovo arrivato Cheddira: “L’ho trovato voglioso di affrontare questa avventura al meglio. Aveva un grande desiderio di venire - ha detto in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Lazio. L’altro giorno, al telefono, mi ha detto: ‘Che bello’”.

Cheddira si è allenato solo nella giornata di ieri ma, come spiegato da Di Fra, “potrebbe giocare dall’inizio o subentrare a partita in corso. Ora ho davanti due attaccanti puri: sa attaccare la profondità e ha caratteristiche diverse da Stulic. Ci può dare più soluzioni”.