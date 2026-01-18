"Subito in campo per lui", La Repubblica (ed. Firenze): "L'addio viola a Commisso"
La Fiorentina scenderà in campo. Alle 15 la squadra di Paolo Vanoli scenderà in campo al "Dall'Ara" di Bologna contro i viola di Vincenzo Italiano per cercare punti salvezza e soprattutto per onorare la memoria di Rocco Commisso. Il presidente viola si è spento ieri nella notte dopo una lunga malattia all'età di 76 anni. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione fiorentina de La Repubblica: "L'addio viola a Commisso: 'Subito in campo per lui'".
Italiano contro la Fiorentina a lutto. Il Corriere di Bologna apre con le sue parole: “Commisso un padre”
Editoriale di Luca Calamai Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
