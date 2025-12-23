Supercoppa dopo lo Scudetto, La Gazzetta dello Sport titola: "Napoli padrone"

Bologna dominato, decide una doppietta di David Neres, l'uomo al momento più ispirato di Antonio Conte e degli azzurri. Così, dopo lo Scudetto, si prendono anche la Supercoppa italiana a Riyadh: "Napoli padrone", la prima pagina dedicata stamane da La Gazzetta dello Sport. "Importa solo vincere", il mantra del tecnico leccese. E il presidente Aurelio De Laurentiis: "I tifosi possono sognare".

Intanto spiccano le notizie di mercato più importanti delle ultime ore. A partire da Niclas Fullkrug, che ha lasciato il West Ham in prestito con diritto di riscatto e nella notte italiana è atterrato a Milano per unirsi ai rossoneri e scendere in campo già il 2 gennaio per Cagliari-Milan. Accontentato dunque Max Allegri, che richiedeva a gran voce un centravanti che potesse colmare il vuoto lasciato da Gimenez.

La Roma invece chiude per il ritorno di Joshua Zirkzee in Serie A: tutto fatto per l'attaccante olandese in prestito a metà gennaio dal Manchester United. Aggirate le resistenze dei Red Devils, Gian Piero Gasperini è stato soddisfatto ma vorrebbe chiudere il doppio colpo con Jack Raspadori, dalla scorsa estate di proprietà dell'Atletico Madrid. Nonché ex Napoli e Sassuolo.