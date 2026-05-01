Svilar, cederlo o tenerlo. Il Messaggero: "La cessione aiuterebbe i conti ma si rischia caso Alisson"
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"Svilar, cederlo o tenerlo? La cessione sistemerebbe i conti ma si rischia caso Alisson" scrive Il Messaggero oggi in edicola. I giallorossi pensano al futuro e in particolare al destino di Mile Svilar, uno dei migliori portieri del campionato (e non solo): venderlo per sistemare i conti oppure puntare ancora su di lui e sacrificare qualcun altro?
Dopo la partenza di Alisson, anno 2018, i giallorossi ci hanno messo un bel po' a tappare quella falla. Il brasiliano, dopo aver guidato la Roma alla semifinale di Champions League, ha fatto le fortune del Liverpool, oggi è pronto a tornare in Italia, mentre a Trigoria sono arrivati sostituti quasi sempre non adatti.
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