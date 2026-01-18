Tanto gioco e niente gol: la Juventus va ko a Cagliari. La Stampa titola: "È tutto da rifare"

Dopo un mese e mezzo e un ciclo di sei vittorie ed un pareggio, torna a perdere la Juventus e lo fa al termine di una partita clamorosa alla Domus Arena, in cui i bianconeri dopo aver dominato si vedono beffare dalla rete di Mazzitelli.

Era dal 2004 che una squadra con il 78% di possesso palla non perdeva. Ma oltre a ciò i bianconeri hanno calciato 20 volte verso la porta difesa da Caprile e hanno battuto 18 angoli, ma alla fine sono stati gli avversari ad avere la meglio.

Queste le parole di Spalletti nel post partita: “Noi la partita l'abbiamo fatta, in partite come questa c'è il rischio di prendere le ripartenze. Noi in realtà non abbiamo preso nemmeno quelle. Devi solamente essere bravo a sfruttare le occasioni, come ha fatto il Cagliari. Evidentemente oggi doveva andare così. Quando siamo arrivati nella zona calda, forse non sempre siamo stati bravi a concludere. Dobbiamo diventare più scaltri. Faccio i complimenti al Cagliari, al suo pubblico e al suo Presidente. Noi ora pensiamo alla prossima. Sicuramente c'è da lavorare sulle troppe perdite di tempo, perché spezzettano troppo il gioco".