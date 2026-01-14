Toth e Tomber lontani, Leggo titola questa mattina: "La Lazio punta su Rayan"
Si parla di calcio e in particolare delle due squadre di Roma oggi in prima pagina su Leggo. In taglio alto, ecco il titolo dedicato alla Lazio che sta affrontando una sessione di mercato invernale particolarmente complicata tra cessioni illustri e acquisti non sempre graditi alla guida tecnica: "Toth e Tomber lontani: la Lazio punta su Rayan". Si tratta di un talento del Vasco da Gama: da vedere se il colpo riuscirà o meno.
Spazio anche alla metà giallorossa della capitale, con il seguente titolo sempre in taglio alto: "Non basta il gol del baby Arena: Roma eliminata dal Torino 2-3". Giallorossi fuori agli ottavi di Coppa Italia, ora restano l'Europa League e la corsa Champions. Granata ai quarti contro l'Inter.
