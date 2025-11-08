Tra derby e le parole di John Elkann, QS in apertura: "Juve a caccia del futuro"
"Juve a caccia del futuro" scrive il QS in apertura quest'oggi. Alle 18 la Juventus di Luciano Spalletti scenderà in campo tra le mura amiche per sfidare il Toro nel derby della Mole. Grande risalto anche alle parole di John Elkann sul futuro del club bianconero: "Non venderò mai la Juve".
Nazionale - Dopo l'11esimo turno spazio alla nazionale con l'Italia di Gattuso pronta a sfidare Moldova e Norvegia: "I 27 di Gattuso. Novità Caprile". Dopo una partenza difficile a Oslo lo scorso giugno, la squadra di Gennaro Gattuso ha inanellato cinque vittorie consecutive, conquistando con due turni di anticipo la qualificazione ai play-off mondiali.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
