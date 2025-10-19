Tre squadre in vetta alla classifica, La Repubblica: "L’Inter fa sul serio, Bonny gela la Roma"
TUTTO mercato WEB
Il big match del sabato sera se lo aggiudica l'Inter. La squadra di Cristian Chivu si è imposta per 1-0 all'Olimpico contro la Roma. Decisivo per i nerazzurri un gol realizzato da Bonny che ha permesso alla sua squadra di agganciare proprio la squadra di Gasperini e il Napoli in vetta alla classifica. Questo il titolo dell'edizione odierna de La Repubblica: "L’Inter fa sul serio, Bonny gela la Roma, tre squadre in vetta".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
Le più lette
3 E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Nel giorno del forfait del sostituto di Lukaku il protagonista è Simeone. Corsi e ricorsi di mercato
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile