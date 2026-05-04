Un Inter senza limiti. La Stampa: "Capaci di tutto, anche di essere felici"
La vittoria dell'Inter del campionato viene celebrata sulla quasi totalità dei media italiani. I ragazzi di Chivu vengono posizionati anche su un quotidiano generalista come La Stampa. Taglio centrale in prima pagina per celebrare la notte nerazzurra, con un titolo che è quasi una dedica affettuosa: Inter d'Italia. Sotto, il sottotitolo sceglie il registro umano prima di quello sportivo: «Capaci di tutto, anche di essere felici», come se lo scudetto fosse prima di tutto una questione di carattere e di gruppo.
La foto ritrae i giocatori dell'Inter che festeggiano a San Siro lo scudetto conquistato con tre turni d'anticipo, battendo il Parma 2-0. Il giornale segnala anche il pari della Juventus col Verona e il rischio Champions per i bianconeri, mentre dedica spazio ai trionfi paralleli di Sinner a Madrid e di Antonelli in Formula 1 a Miami: una domenica italiana che il quotidiano torinese racconta come un momento collettivo, non solo sportivo.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.