Un successo incredibile. Il Messaggero: "Inter, pazza padrona"

Pazza padrona. Il titolo de Il Messaggero entra nella notte di San Siro con gli occhi di chi racconta una storia che va oltre i novanta minuti. Il ventunesimo scudetto dell'Inter nasce da un gol di Thuram al 46', che fa esplodere oltre settantaquattromila tifosi sugli spalti, e si chiude con il 2-0 firmato da Mkhitaryan: terzo titolo post-Covid per i nerazzurri, terzo di fila firmato da tecnici diversi dopo Antonio Conte nel 2021 e Simone Inzaghi nel 2024. Ora tocca a Cristian Chivu, che porta a termine un percorso di crescita iniziato tra le macerie di un avvio choc - due sconfitte nelle prime tre - e culminato in una corsa praticamente ininterrotta.

Il quotidiano ripercorre le tappe di una stagione che sembrava poter deragliare e invece ha trovato la sua direzione. Il punto di svolta, racconta il giornale, arriva dopo i passi falsi iniziali con Udinese e Juventus: da quel momento l'Inter vince undici delle tredici gare del girone di ritorno del 2025, costruendo il vantaggio che poi gestisce con autorità fino al titolo. Dimenticata la finale di Champions persa a Monaco di Baviera, attraversato il Mondiale per Club, la squadra di Chivu si è fatta trovare pronta quando contava.

Lo sguardo del giornale si proietta già avanti: la festa vera è rimandata al 17 maggio, con pullman scoperto da San Siro al Duomo, e in mezzo c'è ancora la finale di Coppa Italia contro la Lazio il 13 maggio all'Olimpico. Poi il Mondiale 2026, che porterà Thuram, Lautaro, Calhanoglu e compagni ai ritiri delle rispettive nazionali, con uno scudetto sul petto che renderà l'estate decisamente più bella.