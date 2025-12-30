Una doppietta non basta, La Gazzetta dello Sport: "Nkunku, assalto turco"
"Nkunku, assalto turco": ecco il titolo principale della prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Nonostante i due gol realizzati al Verona, il club valuta comunque la cessione dell'attaccante. Caccia ad un'alternativa: da Mateta a Cherif, ecco i candidati per il reparto avanzato.
In primo piano anche la Juventus, con il quotidiano rosa che titola così sui bianconeri: "Spalletti chiede tre colpi". C'è l'idea Chiesa tra Norton-Cuff e Rodriguez.
