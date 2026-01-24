Va sotto 0-2, poi travolge il Pisa con 6 gol. La Gazzetta dello Sport: "Roba da Inter"

Vere e proprie montagne russe ieri a San Siro. Per 23 minuti i nerazzurri di Chivu hanno sudato freddo, concedendo lo 0-2 al Pisa su doppietta di Moreo, ma Zielinski-Lautaro-Esposito hanno raddrizzato l'incontro nell'arco di 8 minuti. E al triplice fischio il match si è concluso con una goleada dei meneghini per 6-2. "Roba da Inter", la prima pagina proposta da La Gazzetta dello Sport: così allunga in vetta a +6 sul Milan per il momento.

"En-Nesyri oggi sbarca a Torino. Via alla rivoluzione in attacco", l'anticipazione di mercato proposta riguardo l'attaccante marocchino di 28 anni che firmerà con la Juventus dopo un anno e mezzo di Fenerbahce da 38 gol. Si parla di un affare da 3 milioni più 17 di riscatto.

"Ci pensano i maestri", il titolo di spalla a destra per presentare il super match Roma-Milan. Lezioni e idee al microscopio per analizzare il calcio di Gian Piero Gasperini contro quello pragmatico di Massimiliano Allegri. Cresciuto nel segno di Galeone.

"Pazza idea", l'indiscrezione sottostante a proposito invece della Nazionale e dell'idea ormai già praticata di ricontattare Marco Verratti: il centrocampista italiano di 33 anni ha incontrato Gattuso e avrebbe già dato il proprio benestare per tornare a vestire la maglia azzurra in occasione dei playoff di marzo contro l'Irlanda del Nord. L'ex PSG e Pescara non gioca per l'Italia dal giugno 2023.