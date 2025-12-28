Vecino non basta, Il Messaggero: "Lazio raggiunta al 95' da un gol irregolare"
Ancora proteste in casa Lazio. L'1-1 contro l'Udinese di ieri ha generato polemiche in seguito alla rete segnata al 95' da Davis che è valsa il pareggio per i friulani. I biancocelesti erano passati in vantaggio all'80' con Vecino. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero: "Vecino non basta. Lazio raggiunta al 95' da un gol irregolare".
