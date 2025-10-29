Vicino l'annuncio per il post Tudor, Tuttosport titola: "Juve, Spalletti ci crede"
TUTTO mercato WEB
In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport propone il seguente come titolo principale: "Juve, Spalletti ci crede". Ieri colloquio decisivo con Chiellini, Comolli ha deciso e la proprietà ha avallato la scelta. Contratto fino a fine stagione, rinnovo automatico se dovesse arrivare tra le prime 4. Priorità regista: Hjulmand torna di moda.
Si parla anche dell'altra metà della città, con questo titolo in taglio basso: "Baroni carica il Toro: "Non devi accontentarti". C'è ancora Paleari". Stasera a Bologna per continuare la striscia positiva: in porta l'uomo dei miracoli, davanti Ngonge dal primo minuto.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Le più lette
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile
L'Italia femminile U17 continua a volare al mondiale: 4-0 alla Nigeria, azzurrine ai quarti di finale
Cherubini: "Il Parma ritiene il calcio femminile prioritario. Ambrosi in azzurro è una spinta in più"