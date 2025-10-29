Vicino l'annuncio per il post Tudor, Tuttosport titola: "Juve, Spalletti ci crede"

In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport propone il seguente come titolo principale: "Juve, Spalletti ci crede". Ieri colloquio decisivo con Chiellini, Comolli ha deciso e la proprietà ha avallato la scelta. Contratto fino a fine stagione, rinnovo automatico se dovesse arrivare tra le prime 4. Priorità regista: Hjulmand torna di moda.

Si parla anche dell'altra metà della città, con questo titolo in taglio basso: "Baroni carica il Toro: "Non devi accontentarti". C'è ancora Paleari". Stasera a Bologna per continuare la striscia positiva: in porta l'uomo dei miracoli, davanti Ngonge dal primo minuto.