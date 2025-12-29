Allarme arbitri, La Stampa pone l'accento: "Un incubo tra calcio, basket e volley"

Focus doveroso su un tema sempre più fragile e in bella mostra come la direzione di gara degli arbitri negli sport. Tra calcio, basket e volley - così come tante altre discipline sportive - fioccano denunce per insulti e violenze perpetrate agli arbitri. "Un incubo", l'espressione forte adoperata da La Stampa in prima pagina oggi.

"Così non si può più andare avanti, presto i direttori di gara spariranno", l'opinione riflessa nel forum proposto dal quotidiano piemontese. Tanti hanno paura o si domandano per cosa rischino. E pochi giorni fa si è tenuto anche un vertice tra i pani alti degli arbitri nazionali di calcio, rugby, pallavolo, basket e pallamano visto che la situazione si sta aggravando.

La violenza serpeggia laddove invece lo sport dovrebbe essere la pagina più pulita. Il vice presidente dell'AIA ha confidato: "Dieci casi da ospedale in media a settimana", la riflessione posta in evidenza. Per far aprire gli occhi di fronte ai fattacci consumati fino ad ora ai danni dei direttori di gara.