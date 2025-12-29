Conte vince a Cremona, Cronache di Napoli: "Hojlund devastante, il Napoli corre"

"Hojlund devastante, il Napoli corre" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Cronache di Napoli oggi in edicola in merito alla vittoria di ieri degli azzurri contro la Cremonese. La squadra di Antonio Conte si conferma in grande forma e domina allo stadio Zini vincendo 2-0. La doppietta del danese vale 3 punti importantissimi per la corsa scudetto e il Napoli ritrova anche la vittoria in trasferta. Adesso è bagarre in vetta alla classifica, con l'Inter primo a 36 punti, poi il Milan a 35, a seguire il Napoli a 34, con la Juve quarta a 32 e la Roma, che giocherà stasera contro il Genoa, quinta a 30 punti.