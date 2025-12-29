Nel gelo di Bergamo c'è Lautaro, la Repubblica: "L'Inter chiude il 2025 in testa"

"L'Inter vince sulla Dea, chiude il 2025 in testa" è il titolo che si può leggere nel taglio alto della prima pagina de la Repubblica oggi in edicola in merito alla vittoria dell'Inter. Nel gelo di Bergamo è stato Lautaro — innescato da Pio Esposito, appena entrato in campo, e da un incredibile errore di Djimsiti — a regalare all’Inter la nona vittoria consecutiva contro l’Atalanta, e il secondo big-match vinto in stagione dopo la trasferta di Roma.

Quindi la squadra di Chivu, grazie a quell’unica rete del Toro argentino, si tiene la vetta del campionato, al termine di un weekend in cui le concorrenti per lo scudetto avevano vinto tutte. La corsa è apertissima, ma è l’Inter a guidarla. Più delle frecciate e le scaramucce ai microfoni, conta la palla che rotola. E ha premiato i nerazzurri di Milano contro quelli di Bergamo, al termine di una partita a ritmo forsennato, giocata a viso aperto, bella.