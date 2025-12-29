Atalanta generosa, ma non basta. L'Eco di Bergamo: "Si arrende alla capolista Inter"

Sono due le fotografie che immortalano perfettamente il peccato capitale commesso dall'Atalanta ieri nello scontro diretto con l'Inter. La prima, l'errore fatale di Djimsiti a spalancare la porta a Lautaro per il gol del trionfo; poi il tap-in clamorosamente fallito da Samardzic a due passi dalla porta e tutto solo contro Sommer per il potenziale pareggio. "Dea generosa ma si arrende alla capolista Inter", il titolo adoperato in prima pagina da L'Eco di Bergamo.

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, ha parlato così dell'abbaglio di Djimsiti in conferenza stampa post-partita: "Purtroppo è difficile da accettare, l'ho abbracciato a fine partita: non mi sento di condannarlo per un semplice errore individuale. L'Atalanta oggi ha affrontato una grande squadra. Abbiamo preparato la gara in un modo diverso rispetto alle gare contro l'Inter degli altri anni. Dispiace, ma bisogna essere bravi a resettare e ripartire contro la Roma".

Ederson, centrocampista della Dea, ha invece aggiunto: "Peccato per la sconfitta? Già. Nel primo tempo abbiamo affrontato la gara con una strategia diversa rispetto al secondo tempo. Nella ripresa abbiamo creato di più, ma non siamo riusciti a sfruttare le occasioni. Peccato perché non volevamo perdere stasera". E sulla possibilità di giocare nell'Inter, il brasiliano non ha mosso un muscolo: "Quando si avvicina il mercato ci sono tante voci. Sicuramente vuol dire che sto facendo bene, ma ora penso solo all'Atalanta e a fare bene qui: voglio portare la Dea in alto. Tengo a fare bene anche in questa stagione".