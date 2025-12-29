Stasera Roma-Genoa, Il Secolo XIX: "De Rossi contro Gasperini, la partita capovolta"
"De Rossi contro Gasperini: la partita dei record capovolti" è il titolo che si può leggere nel taglio alto della prima pagina de Il Secolo XIX oggi in edicola in merito alla gara di stasera tra Roma e Genoa. Daniele De Rossi, leggenda giallorossa, sulla panchina del Genoa. Gian Piero Gasperini, allenatore più importante della storia recente rossoblù, alla guida della Roma. E ancora, Gasp, specialista del gioco offensivo, che vanta la miglior difesa della Serie A (10 gol subiti in 16 gare) mentre l’attacco giallorosso non decolla, tra infortuni e scelte sbagliate in estate.
Mentre il Grifo, con Vieira squadra meno prolifica del campionato, con De Rossi ha segnato più di tutti al pari di Inter, Fiorentina e Sassuolo: 10 reti (senza contare il turno in corso). Ingredienti d’eccezione, da mescolare stasera, ore 20.45, stadio Olimpico. Roma-Genoa, la partita capovolta. 616 le presenze di De Rossi da giocatore della Roma, 63 i gol segnati, 30 le gare da tecnico. 232 le panchine in Serie A di Gasperini col Genoa, 88 vittorie, 85 ko, 59 pareggi.
