Complotto anti-Lazio, Roma contro l'ex. Il Messaggero: "Furia Lotito. Torna De Rossi"

© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 07:28
Yvonne Alessandro

La Lazio, dopo la rete di Davis (1-1) a Udine convalidata nonostante il tocco di mano dell'attaccante dei friulani, è scoppiata in protesta. Arrivando a sollecitare l'intervento dei vertici del calcio con l'invio di una pec alla Lega calcio serie A per chiedere, in raccordo anche con la Figc e gli organi tecnici competenti, di assumere iniziative affinché non si verifichino più episodi che a suo giudizio stanno sfavorendo la squadra biancoceleste. "Complotto anti-Lazio", il sunto della lettera che riporta chiaramente la furia di Lotito, riportata in prima pagina da Il Messaggero stamane.

Al fianco del tema di spicco in casa biancoceleste un focus sulla Roma, che questa sera ospiterà il grande ex Daniele De Rossi da avversario con il suo Genoa nella chiusura della 17a giornata di Serie A. Gasperini, attuale tecnico giallorosso, ha parlato così in conferenza stampa: "Dovbyk non ci sarà. Abbiamo potuto lavorare, pur con qualche situazione influenzale che circola in questo momento. Per il resto siamo quelli lì. La difficoltà più grande resta quella legata a Hermoso, che dobbiamo ancora valutare per domani. Ha questa forma di pubalgia, diciamo così, e dobbiamo capire se potrà giocare o meno".

E sugli avversari: "Cos'ha dato De Rossi al Genoa? Il coraggio. È una grande dote, una grande dote per gli allenatori e una grande dote in generale in tutti i settori. È una squadra che ha recuperato anche uno svantaggio, come il 3-3 di Cagliari, ha fatto 2-2 con la Fiorentina e ha giocato una partita di grande coraggio con l’Atalanta, restando in dieci dopo cinque minuti per tutta la gara. Questa è una bella dote. Detto questo, credo anche che, nonostante una classifica che per il Genoa è effettivamente difficile, domani noi dovremo davvero raschiare il barile per trovare e mettere in campo le migliori risorse per vincere la partita, perché abbiamo assoluta necessità di vincere, soprattutto in questo momento".

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy
