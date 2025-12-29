Il Napoli spazza via la Cremonese, e Il Mattino titola: "Festa Hojlund"

"Festa Hojlund" è il titolo che si può leggere nel taglio alto della prima pagina de Il Mattino oggi in edicola in merito alla vittoria degli azzurri contro la Cremonese. Finisce 2-0, con la doppietta (di destro) di Hojlund (13’ e 45’) che si piazza al centro del villaggio ed è l’eroe della domenica. Un’inondazione di calcio senza argini, che spazza via la Cremonese come una barchetta di carta.

Il Napoli ha lasciato, meno male, a casa ogni paura ed è diventato il fratello giusto di quello mascherato che ha terrorizzato tutti a Lisbona e a Udine. Il Napoli con il 3-4-2-1 ha mantenuto un cuore robusto, e questo gli ha permesso di tenere viva la sua missione: vincere, vincere, vincere.