Il Napoli spazza via la Cremonese, e Il Mattino titola: "Festa Hojlund"
TUTTO mercato WEB
"Festa Hojlund" è il titolo che si può leggere nel taglio alto della prima pagina de Il Mattino oggi in edicola in merito alla vittoria degli azzurri contro la Cremonese. Finisce 2-0, con la doppietta (di destro) di Hojlund (13’ e 45’) che si piazza al centro del villaggio ed è l’eroe della domenica. Un’inondazione di calcio senza argini, che spazza via la Cremonese come una barchetta di carta.
Il Napoli ha lasciato, meno male, a casa ogni paura ed è diventato il fratello giusto di quello mascherato che ha terrorizzato tutti a Lisbona e a Udine. Il Napoli con il 3-4-2-1 ha mantenuto un cuore robusto, e questo gli ha permesso di tenere viva la sua missione: vincere, vincere, vincere.
Articoli correlati
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Enzo Bucchioni Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy
Le più lette
2 Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy
3 Inzaghi 'fa fuori' anche Cancelo: il portoghese pronto a lasciare l'Al Hilal e a tornare in Europa
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
L'Inter si regala un Capodanno in vetta: Lautaro stende l'Atalanta. Chivu: "Conte? Non mi interessa"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia