Okoye sbaglia ma si riscatta subito: Bernabé ipnotizzato e rigore respinto. Si resta sullo 0-0
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Niccolò Righi
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Oggi alle 19:58Serie A
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28.10.2026 19:58Serie A
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Rimane sullo 0-0 la gara al Tardini, il Parma fallisce un calcio di rigore con Bernabé che si lascia ipnotizzare da Okoye, che si riscatta dall'errore precedente. Nell'azione precedente, infatti, il cross dei ducali sfugge dalle mani del portiere nigeriano, con la sfera che arriva sui piedi di Troilo che calcia di prima intenzione trovando il colpo di mano di Abankwah.
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