Calhanoglu esulta dopo Rotterdam: "3 punti particolarmente necessari. Fiero della mia Inter"

"Tre punti particolarmente necessari. Orgoglioso della mia squadra". Hakan Calhanoglu ha commentato con grande entusiasmo su Instagram la vittoria della sua Inter in casa del Feyenoord, nella sfida valida per il quarto turno di Champions League disputata ieri sera. Il centrocampista turco e i suoi compagni di squadra si sono messi così subito alle spalle la battuta d'arresto nel derby col Milan.

In risposta al suo post, è arrivata una marea di commenti col numero 20 nerazzurro invitato anche a rimanere a Milano alla luce del contratto in scadenza il prossimo giugno.

La pagella di Calhanoglu su TMW

Calhanoglu 6 - Si limita al compitino, lo svolge bene, pur senza guizzi. Il vero Calhanoglu è un altro, ma non demerita. (Dal 57' Mkhitaryan 6,5 - Porta le sue geometrie e giocate una più bella dell'altra. Sempre prezioso).