Runjaic esonerato dall'Udinese, Solet: "Non dimenticheremo mai la scorsa stagione"
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Alessio Del Lungo
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04.11.2026 13:30Serie A
Il difensore ringrazia il tecnico tedesco per tutto quello che ha fatto in bianconero, poi gli augura il meglio per il suo futuro.
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L'esonero di Kosta Runjaic non ha affatto lasciato indifferente l'ambiente Udinese, che ha preso la decisione a malincuore. Neanche i suoi calciatori lo hanno dimenticato e Oumar Solet, uno dei leader difensivi dei bianconeri, gli ha dedicato una storia su Instagram, facendo intendere il bellissimo rapporto che era riuscito a creare con il tecnico tedesco.
Il saluto di Solet
"Grazie coach, per tutto quello che hai fatto qui con noi, non dimenticheremo mai soprattutto la scorsa stagione che è stata la migliore dopo molti anni e l'abbiamo fatta insieme a te. Ti auguro il meglio".
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