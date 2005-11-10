Runjaic esonerato dall'Udinese, Solet: "Non dimenticheremo mai la scorsa stagione"

L'esonero di Kosta Runjaic non ha affatto lasciato indifferente l'ambiente Udinese, che ha preso la decisione a malincuore. Neanche i suoi calciatori lo hanno dimenticato e Oumar Solet, uno dei leader difensivi dei bianconeri, gli ha dedicato una storia su Instagram, facendo intendere il bellissimo rapporto che era riuscito a creare con il tecnico tedesco.

Il saluto di Solet

"Grazie coach, per tutto quello che hai fatto qui con noi, non dimenticheremo mai soprattutto la scorsa stagione che è stata la migliore dopo molti anni e l'abbiamo fatta insieme a te. Ti auguro il meglio".