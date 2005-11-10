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"Lo abbiamo visto perfetto per il nostro contesto". Ludi racconta come il Como è arrivato a Douvikas

Tommaso Bonan
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Tommaso Bonan
Oggi alle 13:45Serie A
06.11.2026 13:45Serie A
Fonti preferite
Il direttore sportivo del Como racconta come l'attaccante greco è approdato nella galassia Como
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Sempre utilizzato, sia in campionato che in Champions. Già 5 gol messi a segno in Serie A quest'anno, addirittura 6 in Europa finora. Anastasios Douvikas è più di altri (assieme a Nico Paz) l'uomo copertina di un Como che non smette di stupire. Arrivato a febbraio 2025 dal Celta Vigo per 13 milioni di euro, l'attaccante greco classe 1999 nel rapporto qualità prezzo si sta confermando tra i top.

Come è stato individuato Douvikas dal Como?

A rispondere è direttamente Carlalberto Ludi, nell'intervista a Radio Radio rilasciata dopo la storica vittoria per 9-1 sul campo del Lens in Champions League. "La risposta dovrebbe partire dal processo di recruitment che abbiamo costruito internamente, che va dall’algoritmo alla nostra sensibilità tecnica, fino al feedback di Fabregas - sottolinea il ds del lariani -. Secondo noi i dati devono supportare le scelte strategiche, che devono andare nella direzione del calcio che vogliamo giocare, in questo caso nella direzione di Cesc. Guardiamo le prestazioni, siamo attenti ai numeri, ma Tasos Douvikas, al netto delle stagioni tra alti e bassi al Celta Vigo, era un giocatore che faceva prestazione e aveva determinate caratteristiche. Lo abbiamo visto perfetto per il nostro contesto".

L'esempio perfetto

"Douvikas - conclude Ludi - è un esempio perfetto, perché a volte alcuni giocatori nel panorama europeo sono sottostimati o non particolarmente apprezzati, ma trovano l’ambiente e le persone giuste che riescono a valorizzarli. A quel punto raggiungono il successo che meritano. Tasos è un ragazzo che merita tutta la vetrina e il successo che sta avendo in questo periodo".

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